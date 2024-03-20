أبو سحلي يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

تقدم اللواء هارون ابوسحلي عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى حرب العاشر من رمضان مؤكدًا بأنها ستظل رمزًا للكرامة والعزة والفخر والتضحية ورمزاً لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة.

وأضاف أبوسحلي في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، بأن معركة العاشر من رمضان برهنت علي قوة وإصرار وعزيمة الجندى المصري، وأن الجيش المصري ما زال يقدم أكبر التضحيات وأجلها ليظل درع الوطن وسيفة.

وتابع أبوسحلي بأن بطولات وتضحيات القوات المسلحة ستظل خير شاهد على صمود الجندى المصرى، ودليلا واضحا على قدرة شعب مصر فى مواجهة التحديات وقهر المستحيل، ليتعلم منه أبناؤنا جيلا بعد جيل معنى التضحية من أجل عزة الوطن وسلامة أراضيه.

ولفت أبو سحلي بأننا في هذه الأيام العظيمة ما أحوجنا إلي استلهام العزم واستدعاء روح العاشر من رمضان بالتوحد خلف القيادة السياسية، في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، لقهر المستحيل وتلبية طموحات شعبنا في الجمهورية الجديدة.

واختتم ابوسحلي بـ أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يحفظ وطننا ويرعى شعبنا، إنه نعم المولى ونعم النصير".