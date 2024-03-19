دعاء ليلة العاشر من شهر رمضان المبارك

بدأت ليلة العاشر من شهر رمضان المبارك، مع أذان مغرب اليوم وحتى فجر غدًا الأربعاء، ويسعى المسلمين في هذه الأيام المباركة للتقرب إلى الله بالدعاء والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء ليلة العاشر من رمضان المبارك.

دعاء ليلة العاشر من رمضان

اللهم اجعلنا فيه من المستغفرين واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين.

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلي فيه الإحسان، وكره إلي فيه الفسوق والعصيان، وحرم علي فيه السخط والنيران، بقوتك يا غوث المستغيثين.

اللهم في هذه الأيام المباركة أسألك الخير لي وكل من حولي يا كريم.

اللهم وفقني فيه لمرافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وأوني فيه برحمتك إلى دار القرار، واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال.

اللهم اجعل سعي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا، وارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير فيه أموري من عسر إلى يسر، اللهم غشني فيه بالرحمة، وارزقني التوفيق والعصمة، وطهر قلبي يا من لا يشغله إلحاح الملحين.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع.