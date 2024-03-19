نقيب الأشراف مهنئًا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان: ملحمة تاريخية لاستعادة الكرامة

هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مصريٍّ، تعد دليلًا على بسالة قواتنا المسلحة التي سطَّرت في هذا اليوم ملحمة تاريخية لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، مشددا على أنَّ جيش مصر العظيم سيظل دائمًا درعها وحصنها المنيع، الذي يبذل الغالي والنفيس لحماية كل شبرٍ من أرض الوطن.

يجب علينا بذل كل غالٍ ونفيس

السيد الشريف نقيب الأشراف

وأوضح نقيب السادة الأشراف، أنه يجب علينا أن نبذل كل غالٍ ونفيس، وأن نُعلي من قيمة الإيثار في أنفسنا حتى نحقق رفعة الوطن ورقيّه.

ودعا نقيب السادة الأشراف المولى عز وجل، أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

نقيب الأشراف: قضية بناء الوعي إحدى ركائز الجمهورية الجديدة

في سياق آخر كان أكد السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، أن صناعة الوعي الفكري الآمن تسهم في تقوية قدرة البشر على التفكير الصحيح والإبداع، والحفاظ على الخير للبشرية ومنهج الإنسانية فى ترقية النفس وضبط حركتها.

وأضاف نقيب السادة الأشراف، في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر "نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن"، الذي عقدته كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، بمركز الأزهر للمؤتمرات، أن صناعة وعي فكري آمن يحقق مصالح العباد في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية هو واجب الوقت، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل على عاتقه قضية الوعي الفكري والديني والوطني المستنير منذ أن تحمل المسؤلية، ودائما ما يؤكد على ذلك في خطاباته ولقاءاته.

بناء الوعي الفكري السليم هو أحد أهم عوامل استقرار الأوطان وتقدمها

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن بناء الوعي الفكري السليم، هو أحد أهم عوامل استقرار الأوطان وتقدمها، مثمنا دور المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها، ونشر تعاليم الدين السمحة للحفاظ على ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حرص منذ أول لحظة في دعوته على بناء وعي الإنسان لتنمية وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مشيرا إلى أن بناء الوعي أحد ركائز الجمهورية الجديدة.