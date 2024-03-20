حملات مكثفة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وطلخا والمنزلة ونبروه وميت سلسيل لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..

قال المحاسب سيد النخيلى رئيسمركز ومدينه المنصوره انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لعدد 3 حالات تعدي علي الارض الزراعية بالبناء لاسوار بالبلوك الابيض علي مساحات مختلفة كانت الحالة الاولي بمساحة 120 متر مربع والحالة الثانية بمساحة 150 متر مربع والحالة الثالثة بمساحة 175 متر مربع بقرية كوم الدربي كما تم ازالة حالة تعدي علي ارض زراعية اخري بمساحة 180 متر مربع بقرية شاوة كما تم متابعة اعمال فحص تراخيص البناء الصادرة للبناء علي الطبيعة بعدد من قري المركز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات..

واكدت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله وفك شده خشبيه لدور رابع علوي بقرية الطويله وكذلك ازاله اعمده مخالفة وجزء من صب سقف دور رابع بتقسيم بهاء بنطاق المدينه وتم اتخاذ الاجراءت القانونية حيال المخالفات..

واوضح المهندس السيد عبد السلام رئيسمركز ومدينة المنزلة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة وفك شده خشبية مخالفة لصب سقف خرساني بقرية العامرة التابعة للوحدة المحلية بالفروسات كما تم ازالة مخالفة بصب سملات خرسانية داخل دوار بقرية الاصلاح وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

واشاؤ اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه الى انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة الذي اوضح انه تم إزالة سور بالسدة والطوب البلوك الأبيض على مساحة 2000 متر بقرية نشا وتم إيقاف أعمال بناء مخالف وفك الشدة الخشبية في قرية عزبة كبريت التابعة للوحدة المحلية في بهوت مركز نبروه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

واضافت المهندسه رابحه دياب رئيس ا مركز ومدينة ميت سلسيل لمركز انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات..

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.