سميرة عبدالعزيزة : " قلع الحجر" يهدف لتقديم رسالة (حوار)

فنانة من الزمن الجميل، أثرت الحياة الفنية بالعديد من الأعمال الفنية مثل “أفواه وأرانب، متى تبتسم الدموع، طيور الصيف وغيرها، كما شاركت في مسلسلات تعد الآن من الكلاسيكيات مثل “ضمير أبلة حكمت، بوابة الحلواني، أم كلثوم، أميرة في عابدين، إمام الدعاة” وغيرها، إلا أن ذلك لم يمنعها من العمل في السينما من آن لآخر، فشاركت في أفلام” إعدام قاضي، القتل اللذيذ، حليم، ميكانو.

اشتهرت الفنانة سميرة عبدالعزيز بلقب "أم العظماء والمشاهير " لقيامها بتجسيد شخصية والدة عدد كبير من المشاهير في مختلف المجالات، ومنها «أُم» الأئمة «أبي حنيفة النعمان» و«الترمذي» و«المراغي» و«الشافعي»، وأُم الشيخ الشعراوي في «إمام الدعاة»، وأُم «أم كلثوم»، وأم «الظاهر بيبرس»، وأم الأديب يوسف السباعي في «فارس الرومانسية»، وسيد درويش في «أهل الهوى»، وغيرها.

وتشارك الفنانة سميرة عبدالعزيز، فى دراما رمضان بمسلسل " قلع الحجر " والتى تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة بصعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقة حدثت بالفعل في هذه المناطق، وهو من تأليف أحمد وفدي أحد مواطني مدينة قمولة، ويشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين ومن بينهم: محمد رياض، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، مفيد عاشور، مدحت تيخة، محمود الجابري ، بهاء ثروت، لقاء سويدان، أيمن الشيوي، آية عبدالرحمن الأبنودي، سماح السعيد، ياسمين علي، حسن العدل، حنين عبدالخالق، والعمل من إخراج حسني صالح.

" الوفد " كان لها حوار مع الفنانة سميرة عبدالعزيز، حول مشاركتها فى المسلسل .

كلميني عن شخصيتك فى مسلسل قلع الحجر؟

أقوم بتقديم شخصية أم لأحد الشباب فى المسلسل، والتى تحاول أن ترعي أبنها وتوجهه وترشده لتجنب التعامل مع أصدقاء السوء، وتحاول أصلاحه وأبعاده عن ارتكاب الأخطاء والجرائم، وأن تكون بجواره حتي يتم أصلاحه.

ما الذي أعجبك فى المسلسل ودفعك للمشاركة فيه ؟

المسلسل مكتوب بشكل جيد جدا، كما أن أحداثه حدثت بالفعل، والمسلسل يتحدث عن هدف ويقدم رسالة ويدعم قضية، وأنا أدعم المسلسلات التى تتحدث عن هدف وقضية لكي نكون قدوة للمشاهدين، كذلك المسلسل به مجموعة من الفنانين الذين أعتبرهم جميعا أبنائي مثل الفنان محمد رياض ورانيا فريد شوقي بالضافة إلى النجم رياض الخولي وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من أخراج المخرج الكبير حسني صالح وأنا عملت معه كثيرا فى الدراما.

هل هناك فرق بين الدراما فى الوقت الحالي .. ودراما زمن الفن الجميل ؟

زمن الفن الجميل كان هناك قواعد وأسس، ودائما ما كانت هناك لجان تحكيم على النصوص ، حيث كان لجنة يوجد لجان رقابة يقرأوا العمل قبل أن يشرع فى تقديمة، كذلك لجان رقابية وفحص كل مشهد حتى لا يتم تقديم مشاهد تؤثر بشكل سلبي على الجمهور، لكن فى الوقت الحالي لا توجد رقابة، وأنا أتعجب كيف يقدم مشاهد سيئة عبر الدراما، من خلال تقديم مشاهد عنف أو بلطجة أو أعمال يعاقب عليها القانون مثل مشاهد لف سجارة حشيش، ومشاهد مخدرات، هل نحن ندعم تعليم الشباب شرب المخدرات وإفساد الاخلاق.

ما الأعمال المحببة لكي خلال مشوارك الفني؟

كل أدواري، فأنا أختار أدواري بكل دقة، ولكن هناك أدوار محببة لدي، مثل دوري في مسلسل بوابة الحلواني حيث كان مسلسل طويل والشخصية مميزة وام تربي ابنتها بشكل جيد، فأنا أراعي جدا السلوك ولا أحب أن أقدم ادوار تفهم بشكل خاطىء فأنا أرى أن الأم هي مثال للأخلاق وهي التي تربي وتخرج جيل جديد فلابد أن يكون سلوكها صح.