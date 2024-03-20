نجم الأهلي السابق: حسام حسن لديه قناعة فنية بـكوكا والشامي

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن حسام حسن مدرب الفراعنة لديه تكتيك معين في الأمور الدفاعية والهجومية مضيفا أن ضم نبيل كوكا بسبب قناعة فنية لديه، والأمر نفسه للشامي.



أضاف حسن مصطفى في تصريحات متلفزة أن ضم حسام حسن لبعض اللاعبين مثل كوكا كان قرارًا مفاجئًا خصوصًا أنه لم يشارك مؤخرا بسبب الإصابة، لكن من الوارد وجود قناعة فنية، والجهاز الفني الحالي مقتنع للغاية بقدرات محمد الشامي.



وتابع أن حسام حسن دائما لديه تكتيك معين في قيام طرفي الملعب بالدفاع والهجوم بنفس التوازن.



وواصل أننا سنرى قدرة منتخب مصر أمام نيوزيلندا والمباراة الثانية في البطولة الودية، لكن سنرى روح وتكتيك جديد مع الجهاز الفني، وقد نشاهد الضغط العالي على فترات طويلة من المباراة.



ويلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا يوم الجمعة المقبلة في بطولة كأس العاصمة الإدارية في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

