الأربعاء 20 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالملك: هذه نقاط قوة حسام حسن.. وأتوقع الفوز على نيوزيلندا بسهولة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن لاعبو المنتخب سيكون لديهم حماس شديد من أجل اظهار أفضل ما لديهم تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام حسن.

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أضاف عبدالملك في تصريحات تلفزيونية: حسام حسن عليه رفع طموحات لاعبي المنتخب، وأن يستخدم تلك النقطة بشكل ايجابي من أجل الحصول على اقصى طاقة للاعبين، وأحمد نبيل كوكا وجوده لم يكن له داعي من الأساس خصوصا أنه مصاب، كما أنه قد يجلس بديلا في الأهلي في المستقبل.

وواصل: "لاعبو المنتخب سيكون لديهم حماس شديد من أجل اظهار أفضل مستوى أمام حسام حسن، وهو دائما يقوم بشحن اللاعبين لتحقيق المكسب، وهي نقطة ايجابية مع امكانيات اللاعبين الموجودة في منتخب مصر.

وأضاف أن أي مدرب يكون لديه شعور بالضيق في حالة الخسارة، لكن علاقة المدرب بلاعبيه داخل غرفة الملابس مختلفة تماما عما يظهر أمام الجميع، واعتقد أن المنتخب قادر على الفوز أمام نيوزيلندا بسهولة.

وتابع: اعتقد أن حسام حسن سوف يضع إمام عاشور ومحمود تريزيجيه مع مروان عطية  في الوسط ويتم الاعتماد عليهم ، ومن الوارد وجود عمر مرموش ومصطفى فتحي على الأطراف، ومصطفى محمد مهاجم صريح.
 

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