أبو الدهب: حسام حسن لن يقوم بتصفية الحسابات مع أي لاعب

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني مدرب صاحب شخصية قوية وسيحقق نجاحات كبيرة في الفترة المقبلة مع الفراعنة.

إقرأ أيضًا..



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" حسام حسن مدرب صاحب شخصية قوية ومن وجهة نظري أنه لن يقوم بتصفية الحسابات مع أي لاعب داخل منتخب مصر في الفترة المقبلة "

وتابع أبو الدهب:" سعيد بإقامة كأس العاصمة في مصر وأكرم توفيق مكسب كبير للمنتخب في مركزه في الفترة القادمة ".