يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإمارات مساء اليوم الأربعاء في افتتاح بطولة غرب آسيا الدولية بالسعودية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.



وخاض لاعبو منتخب مصر تدريباتهم في الأيام الماضية في المعسكر بالعاصمة الإدارية، ، قبل السفر إلى السعودية الاثنين الماضي.

يتواجد فى البطولة 8 منتخبات وهم: مصر والسعودية والأردن والعراق والإمارات وكوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا، وينتظر الفائز من بماراة مصر والإمارات، الفائز من مباراة استراليا والعراق في نصف نهائي البطولة.

ويدرس ميكالي تشكيل منتخب مصر الأولمبي للمباراة أمام الإمارات، ومن المتوقع أن يدفع بـ:



تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام الإمارات:



في حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد مغربي - كريم الدبيس.

الوسط: مصطفى سعد ميسي - مصطفى أشرف- محمود صابر - محمد شحاتة

في الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل.

