اليوم.. منتخب مصر الأولمبي يواجه الإمارات في بطولة غرب آسيا

موعد مباراة المنتخب الاولمبي

يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره الإماراتي في افتتاح بطولة غرب آسيا الدولية والتي تستضيفها السعودية، وستكون المباراة في مدينة الاحساء ضمن تحضيرات الفراعنة استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.





وكان لاعبو المنتخب الأولمبي أنتظموا في المران بقيادة المدرب البرازيلي روجيو ميكالي المدير الفني للمنتخب، خلال الأيام الماضية في معسكر مارس.



وخاض لاعبو المنتخب مرانهم في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية ضمن التحضيرات لبطولة غرب آسيا قبل السفر إلى السعودية يوم الإثنين الماضي إلى مدينة الاحساء.



يشارك في بطولة غرب آسيا 8 منتخبات على رأسهم منتخب مصر، والسعودية، والإمارات، والعراق، والاردن، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وأستراليا.



ويلتقي الفائز من مباراة مصر والإمارات مع المتأهل من مباراة العراق واستراليا في دور نصف النهائي من البطولة.

قائمة منتخب مصر الأولمبي للبطولة:



محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، مصطفي أشرف، إبراهيم عادل، أسامة فيصل، نادر فرج، بلال مظهر، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، كريم الدبيس، محمد حمدي، أحمد عيد، أحمد محمود، محمود صابر، محمد شحاتة، حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، حسام عبد المجيد.

