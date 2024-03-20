أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء 20-3-2024

استقرت أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في الأسواق المصرية نحو 3050 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3486 جنيها.

عيار 21 يسجل 3050 جنيها.

عيار 18 يسجل 2614 جنيها.

عيار 14 يسجل 2033 جنيها.

الجنيه الذهب 24400 جنيه.

تداولات الذهب العالمية

الذهب عاد إلى الهبوط خلال جلسة أمس بعد أن سجل ارتفاع بنسبة 0.2% يوم أمس، بينما يفشل السعر حتى الآن في كسر منطقة الدعم الرئيسية عند 2150 – 2145 دولار للأونصة، وذلك بسبب ضعف الزخم حالياً مع انتظار المستثمرين لنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

تشير التوقعات على نطاق واسع بأن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء، بينما تنتظر الأسواق صدور التوقعات الاقتصادية من قبل أعضاء البنك والتي يتوقع البعض أنها قد تشهد تغير فيما يتعلق بعدد مرات خفض الفائدة هذا العام.

التوقعات السابقة لأعضاء البنك الفيدرالي كانت في ديسمبر الماضي، وتوقع الأعضاء 3 مرات خفض في 2024 بإجمالي 75 نقطة أساس، ولكن منذ الأسبوع الماضي بدأت تظهر في الأسواق توقعات أن أعضاء البنك قد يشيروا إلى خفض واحد أو خفضين في الفائدة فقط خلال عام 2024.

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1٪ الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة في فبراير وارتفعت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع، مما قلل الآمال بشأن تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالى.

استمرار هبوط الذهب

انخفاض سعر الذهب المحلي يأتي في ظل استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية حيث وصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال جلسة اليوم عند المستوى 47 جنيه لكل دولار.

ومن جهة أخرى يعاني الذهب حالياً من تراجع في الطلب مع بداية شهر رمضان الأمر الذي يقلل من دعم السعر، ولكن المتوقع أن يعود الطلب إلى التزايد على المعدن النفيس خلال النصف الثاني من الشهر مع اقتراب فترة الأعياد.