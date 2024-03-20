تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بالبنوك المصرية

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار في البنوك المصرية والعاملة بمصر.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار الصرف الرسمية بالبنك المركزي المصري بالجنيه وفق لآخر تحديث لموقع البنك الإلكتروني..

أسعار العملات العربية اليوم 20-3-2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.53 جنيه للشراء، و12.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 152.82 جنيه للشراء، 153.33 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.80 جنيه للشراء، 12.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 124.69 جنيه للشراء، و125.09 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 122.09 جنيه للشراء، و122.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 12.88 جنيه للشراء، 12.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 66.21 جنيه للشراء، 66.59 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم 20-3-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه 47.01 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه 50.96 جنيه للشراء و 51.13 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه 59.60 جنيه للشراء و 59.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه 34.63 جنيه للشراء و 34.75 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه 52.85 جنيه للشراء و 53.03 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه 31.23 جنيه للشراء و 31.33 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه 6.52 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.