باحثون صينيون يستخدمون غددا ليمفاوية مجمدة لعلاج الأورام

أعلنت جامعة تشجيانج الصينية أن فريق بحث صيني استخدم غددا ليمفاوية مجففة بالتجميد لتحسين التأثير العلاجي للأدوية المضادة للأورام.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، نقلا عن دراسة نشرت لفريق البحث الصيني، أن باحثين من كلية العلوم الصيدلانية بجامعة تشجيانج والمستشفى الأول التابع لكلية الطب بالجامعة توصلوا إلى فكرة تحميل الخلايا التائية (T-Cell) لمستقبلات المستضدات الخيمرية بالغدد الليمفاوية التي غالباً ما تتم إزالتها أثناء جراحة الأورام ويستخدم الباحثون تكنولوجيا التجفيف بالتجميد للحفاظ بشكل فعال على البنية المسامية والمكونات النشطة للغدد الليمفاوية، ومن ثم يقومون باستخدامها كوسيلة لتخزين وتوصيل الأدوية المضادة للخلايا السرطانية، ما يجعل العلاج أكثر فعالية وطويل الأمد.

وأضافت أنه تم تطوير الأدوية الخلوية خلال السنوات الأخيرة باعتبارها علاجاً موجهاً للأورام وتم تصنيع واستخدام الخلايا التائية (T -cell) لمستقبلات المستضدات الخيمرية التي يمكنها تحديد الخلايا السرطانية بدقة والقضاء عليها في نقاط ثابتة، في العلاج السريري لأورام الدم ومع ذلك، كان من الصعب جعل الخلايا التائية لمستقبلات المستضدات الخيمرية تلعب دوراً دائماً وفعالاً في موقع الأورام الصلبة.

بدوره قال أحد المؤلفين المناظرين للدراسة قو تشن، إن فريق البحث تأكد من خلال النماذج الحيوانية من قدرة التقنية الجديدة على منع تكرار الأورام بعد الجراحة بشكل فعال.

يذكر أن الخلايا التائية (بالإنجليزية: T cell) تشكل مجموعة من الخلايا اللمفاوية الموجودة بالدم وهي تلعب دوراً أساسياً في المناعة الخلوية كما أن المستقبلات الخيمرية للخلايا التائية هي عبارة عن مستقبلات اصطناعية تم إنشاؤها خصيصا في المختبر بهدف تمكين الخلايا التائية من التعرف على بروتينات معينة على سطح الخلايا (الخلايا السرطانية) واستهدافها.

ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الصين

ظهرت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاع صادرات روسيا من النفط إلى الصين بنسبة 13% لتصل إلى 17.72 مليون طن خلال شهري يناير وفبراير 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتحتفظ روسيا بموقعها كأكبر مورد نفط للصين.

وارتفع إجمالي قيمة صادرات النفط من روسيا إلى الصين بنسبة 13.87% على أساس سنوي ليصل إلى 9.9 مليار دولار خلال شهري يناير فبراير 2024، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الثاني بعد روسيا من حيث إمدادات النفط إلى الصين بواقع 13.49 مليون طن بقيمة 8.2 مليار دولار، يليها العراق بواقع 10.14 مليون طن بقيمة 5.8 مليار دولار.

وارتفعت صادرات روسيا من النفط إلى الصين بنسبة 24% لتصل إلى 107 ملايين طن في عام 2023، مقارنة بعام 2022.