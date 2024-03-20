محاولة للتواصل مع الفضاء.. تفاصيل إطلاق الصين قمرًا صناعيًّا

في محاولة لوجود تواصل واضح على سطح القمر، أطلقت الصين اليوم الأربعاء قمرًا صناعيًّا إلى الفضاء بهدف استخدامه للاتصالات في المشروعات القادمة على سطح القمر.

ووفق لوكالة الأنباء العمانية، فقد ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنَّ صاروخًا من طراز "لونج مارش 8" انطلق من الميناء الفضائي في جزيرة هاينان جنوب الصين، حاملًا القمر الصناعي "كيتشياو-2"، الذي انفصل وهو الآن في طريقه إلى مدار القمر.

ولفتت الوكالة إلى أنَّ الصين تُخطط هذا الربيع في هبوط مسبار على الجانب الجنوبي من القمر؛ لأخذ عينات من التربة من القمر الصناعي للأرض، كما تعتزم إرسال رواد فضاء إلى القمر لأول مرة بحلول عام 2030.

ومن جانبها قالت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء:"إنه تم تشغيل الألواح الشمسية وهوائيات الاتصالات الخاصة بالقمر الاصطناعي".