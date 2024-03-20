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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

محاولة للتواصل مع الفضاء.. تفاصيل إطلاق الصين قمرًا صناعيًّا

الصين تطلق قمرًا
الصين تطلق قمرًا صناعيًّا إلى الفضاء اليوم

في محاولة لوجود تواصل واضح على سطح القمر، أطلقت الصين اليوم الأربعاء قمرًا صناعيًّا إلى الفضاء بهدف استخدامه للاتصالات في المشروعات القادمة على سطح القمر.

ووفق لوكالة الأنباء العمانية، فقد ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنَّ صاروخًا من طراز "لونج مارش 8" انطلق من الميناء الفضائي في جزيرة هاينان جنوب الصين، حاملًا القمر الصناعي "كيتشياو-2"، الذي انفصل وهو الآن في طريقه إلى مدار القمر.

ولفتت الوكالة إلى أنَّ الصين تُخطط هذا الربيع في هبوط مسبار على الجانب الجنوبي من القمر؛ لأخذ عينات من التربة من القمر الصناعي للأرض، كما تعتزم إرسال رواد فضاء إلى القمر لأول مرة بحلول عام 2030.

ومن جانبها قالت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء:"إنه تم تشغيل الألواح الشمسية وهوائيات الاتصالات الخاصة بالقمر الاصطناعي".

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