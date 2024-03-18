الصين: سنقاطع محادثات السلام المقبلة بشأن أوكرانيا ما لم تكن روسيا حاضرة

أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين، بأن الصين قد تقاطع محادثات السلام المستقبلية بشأن أوكرانيا إذا لم تكن روسيا حاضرة.

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تحاول الصين إقناع أوروبا بضرورة وجود روسيا على طاولة محادثات السلام المستقبلية، في سويسرا، وإلا ستقاطع بكين مثل هذه الاجتماعات".

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن المسؤولين أن الرسالة نفسها تم نقلها بشكل أكثر وضوحا خلال الجولة الأوروبية الأخيرة التي قام بها الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية، لي هوي.

يذكر أن لي هوي أنهى، الأسبوع الماضي، جولة أوروبية ثانية تهدف إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية، حيث زار روسيا وبلجيكا وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، وأجرى محادثات مع المسؤولين.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "جنوب الصين الصباحية " أن الصين وسويسرا تصران على دعوة روسيا لحضور قمة سلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، والتي ستصبح دون مشاركة موسكو مثل "قرية بوتيمكين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا برن ولا بكين ترى أن خيار المفاوضات دون مشاركة روسيا واقعي.

وكانت الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، قد ذكرت، في وقت سابق، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا. وكما ذكر رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه إرماك، في وقت سابق، فإن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.

وأشار وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا وأنه من المستحيل تنفيذ عملية السلام دون روسيا، وصرح لوكالة "سبوتنيك" بأنه ستتم دعوة روسيا.