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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الحرس الوطني البحريني يبحث مع رئيس باكستان سبل تطوير وتنمية العلاقات

رئيس الحرس الوطني
رئيس الحرس الوطني البحريني الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى

أشاد رئيس الحرس الوطني البحريني الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، بالمستوى العالي الذي وصلت إليه آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع باكستان، مؤكدا مواصلة الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح البلدين.

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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس جمهورية باكستان الإسلامية آصف علي زرداري، رئيس الحرس الوطني البحريني، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد؛ لبحث سبل تطوير وتنمية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، بالإضافة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووجه الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى، الشكر للرئيس الباكستاني على حسن الاستقبال والضيافة، متمنيا لجمهورية باكستان الإسلامية ولشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

من جانبه، أشاد الرئيس الباكستاني بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم في كافة المجالات في ظل قيادة ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، وأثنى على التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين وخاصة في المحافل الدولية؛ لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والأمة الإسلامية.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، يقوم الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى حاليا بزيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية؛ للمشاركة في احتفالات جمهورية باكستان الإسلامية بيوم باكستان، الذي يصادف 23 مارس، تلبية لدعوة قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير.

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