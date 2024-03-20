بنظام الموديول.. 515 طالب بـطب الإسماعيلية الأهلية يؤدون امتحاناتهم

أدى نحو 515 طالب وطالبة بكلية الطب بجامعة الاسماعيليه الأهلية الامتحانات بنظام موديول How to learn،وهو أسلوب التعليم القائم على حل المشاكل والذي يُعد من أفضل أساليب التعليم المستخدمة حديثا.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن كلية الطب بالجامعة الأهلية تعمل بنظام التعليم القائم على حل المُشكلات، والذي يمثل عملية تعليمية تتميز باكتساب المعلومات الطبية والسلوكية والاجتماعية، عن طريق فهم وتحليل مشاكل صحية ذات أولوية من خلال العمل في مجموعات صغيرة، بدلاً من تقديم هذه المعلومات بصورة تقليدية، من خلال محاضرات لا ترتبط ببعضها البعض سواء أفقياً أو رأسياً.

قالت الدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس ان هذه الطريقة في التعلم تتميز بأنها تستثير المعلومات السابقة للطالب، وتساعد على إشراكه فعلياً في عملية تعلمه، إلى جانب اكتسابه لمهارة حل المشاكل، والقدرة على التعلم الذاتي والتقييم الناقد والذاتي وتقييم الزملاء وقدرة العمل في فريق.

أوضحت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الاسماعيله الاهلية أنه تم عقد امتحان موديول "How to learn"لطلاب الفرقة الأولى لكلية الطب والتي تمت على مدار يومين.

وأوضحت الدكتورة إيمان كوليب منسق برنامج كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن تقييم الطلاب تم من خلال تنفيذ خطوات حل المشاكل، واستخراج الأهداف التعليمية طبقا لما تم دراسته خلال الموديول، وتحت إشراف الدكتورة شيماء ماهر مقرر المرحلة

والدكتورة سالي محمد مقرر الفرقة الأولى.