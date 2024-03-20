نجم الزمالك السابق: عدم ضم حسام أشرف للمنتخب علامة استفهام

أبدى أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، استغرابه من عدم ضم حسام أشرف لاعب بلدية المحلة لمنتخب مصر الأول أو الأولمبي رغم المستويات الجيدة التي يقدمها في الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وسجل حسام أشرف 9 أهداف هذا الموسم مع المحلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.





أضاف عبدالملك: "تجاهل ضم حسام اشرف للمنتخب الأول أو الأوليمبي يمثل علامة استفهام كبيرة، ولكن في النهاية هي وجهة نظر حسام حسن، واعتقد أيضا أن إمام عاشور ومحمود تريزيجيه مع مروان عطية سوف يتم الاعتماد عليهم في خط الوسط.



وتابع:"من الوارد وجود عمر مرموش ومصطفى فتحي على الأطراف، ومصطفى محمد مهاجم صريح".



وواصل: "حسام حسن لديه الجراءة في الدفع ببعض اللاعبين وتنفيذ بعض الافكار، منها امكانية وجود تريزيجيه في وسط الملعب بجوار مروان وامام عاشور، وهذا هو مركزه الاساسي، قبل الانتقال للجناح".



وأضاف:"لكن في نفس الوقت من الممكن ان يقوم باجراء بعض التغييرات في الملعب، ومن الوارد وجود أفشة على حساب تريزيجيه في وسط الملعب.. حسام حسن يحب اللاعبين الذين لديهم حلول كثيرة في الملعب".

