رئيس بلدية المحلة: فوجئت باستبعاد حسام أشرف من قائمة المنتخب

أعرب مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة عن أسفه لعدم إختيار حسام أشرف هداف الفريق والدوري الممتاز ضمن قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم التي ستخوض ٣ مباريات في الإمارات بداية من ١٨ مارس الجاري .

إقرأ أيضًا..



وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج "البريمو" الذي يقدمه محمد فاروق نجم الأهلي الأسبق أنه فوجئ بإستبعاد هداف الدوري من قائمة الفراعنة

وفي نفس الوقت أكد مصطفى الشامي أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قادر على إعادة شخصية الفراعنة في الفترة المقبلة وإعادة أمجاد منتخب مصر

وقال مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة :تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر اختيار موفق بعد الفترة الأخيرة للبرتغالي روي فيتوريا التي شهدت إخفاق مخيب للامال في كأس الأمم الأفريقية ".