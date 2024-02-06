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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمير هشام: أشرف صبحي السبب في وجود حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هو من وراء تولي حسام حسن مسؤولية تدريب منتخب مصر الأول بالفترة المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حسام حسن جاء تعيينه بعد توصية الدكتور أشرف صبحي، واتحاد الكرة مجرد ضيف شرف ولديه حالة ضعف".

وأضاف أمير هشام: "اتحاد الكرة لديه حالة تخبط شديد، ولا أعلم سبب إعلان تولي محمد يوسف مدربًا مؤقتًا ومدرب عام في جهاز أجنبي، ثم بعدها التوجه إلى مدرب وطني، وهنا أتساءل لماذا تم الإعلان عن تلك القرارات دون التأكد من تطبيقها؟".

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