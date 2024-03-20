حكومة نتنياهو تعتزم الاجتياح البري لرفح الفلسطينية (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "في ظل انقسامات داخلية ومخاوف خارجية.. حكومة نتنياهو تعتزم الاجتياح البري لرفح الفلسطينية".

وقال التقرير: "في ظل انقسامات داخلية ومخاوف خارجية أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيسيت على عزم الحكومة الإسرائيلية للاجتياح البري لرفح الفلسطينية، وهي الخطوة التي حذر منها المجتمع الدولي نظرا لخسائرها الفادحة في صفوف المدنيين إن تمت".

تصريحات نتنياهو عن اجتياح بري لرفح الفلسطينية

وأضاف: "تصريحات نتنياهو عن اجتياح بري لرفح الفلسطينية تأتي بعد اتهامه مسؤولين في إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة لمنع جيش الاحتلال من تنفيذ عملية برية في رفح في الوقت الراهن نتيجة رفض واشنطن أي عملية لا تحمل خطوة واضحة تضمن سلامة المدنيين".

رفح الفلسطينية

وتابع: "وفي موقف دولي جديد يضاف للمواقف الرافضة لاجتياح رفح الفلسطينية أكدت رئيسة الوزارء الإيطالية جورجيا ميولني معارضة إيطاليا قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية والذي يمكن أن يكون له عواقب كارثية على المدنيين المتكدسين في تلك المنطقة".