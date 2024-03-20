أطباء غربيون يرصدون المأساة في غزة (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان "أطباء غربيون يرصدون المأساة في غزة".

وقال التقرير: "فظائع مروعة بسبب الاحتلال الإسرائيلي تحدث عنها أربعة أطباء غربيين زاروا قطاع غزة في الأشهر الأخيرة".

نظام الرعاية الصحية

وأكدوا أن نظام الرعاية الصحية في غزة انهار بشكل تام، بحسب وكالة رويترز للأنباء فإن أكباء أربعة عملوا مع فرق في غزة لدعم نظام الرعاية الصحية الذي يعاني منذ أن بدأت إسرائيل هجومها العسكري هناك في أكتوبر الماضي مخلفا حتى الآن نحو 32 ألف شهيد ونزوح نحو 2 مليون شخص فضلا عن مجاعة حقيقية ودمار شامل وكامل.

طفلة مصابة بحروق شديدة

أحد هؤلاء الأطباء جراح زار غزة آخر مرة في يناير أوضح أنه رأى طفلة مصابة بحروق شديدة تعاني دون وجود دواء لعلاجها.