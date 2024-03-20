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حريق فى إحدى عمارات وسط البلد.. تفاصيل 27 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف طيران الاحتلال لقطاع غزة
الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تدعو إسرائيل للسماح بدخول ممثل الأونروا إلى غزة

الاونروا
الاونروا

 

دعت الولايات المتحدة، إسرائيل للسماح للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني بدخول قطاع غزة.

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27 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف طيران الاحتلال لقطاع غزة

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وكانت سلطات الاحتلال منعت أول أمس الاثنين، لازاريني من دخول قطاع غزة.

وشدّدت الولايات المتحدة على ضرورة تمكين لازاريني وفريقه من زيارة القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "نعتقد أن عليهم أن يتمكنوا من زيارة ميدان عمل الأونروا، بما يشمل غزة، وسنواصل العمل مع حكومة إسرائيل للموافقة بسرعة على كل تأشيرات الدخول التي طلبها العاملون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".

وأضاف "على كل الحكومات الإقليمية أن تقوم بما هو ضروري لتفعيل الاستجابة الإنسانية، وهذا الأمر يشمل بالطبع إتاحة حرية الحركة للموظفين الدوليين".

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