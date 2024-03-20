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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ضياء السيد: يجب الاهتمام أكثر بالحفاظ على أرواح اللاعبين والجمهور

ضياء السيد
ضياء السيد

عبر ضياء السيد، نجم الأهلي السابق عن حزنه من تصرفات المسؤولين داخل اتحاد الكرة المصري حول الحفاظ على أرواح اللاعبين والجمهور داخل الملعب.

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وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": أنا مستاء من ردة فعل المسؤولين حول حالة أحمد رفعت".

وأكمل: "سقطت منصة في مباريات السلة منذ فترة أدت إلى وفاة أحد المشجعين، وبعدها تعرض أحمد رفعت لأزمة قلبية داخل أرض الملعب".

وأردف: "ردة فعلنا كمسؤولين  للكرة المصرية سيئة للغاية، ولابد من وجود تجهيزات قوية داخل ملعب المباراة لإنقاذ الجميع من أفراد الجماهير واللاعبين وكل المتواجدين في الاستاد".

وأتم: "ليس هناك أي إجراء يتغير في حال حدوث أي شي أو يتم حساب المتسببين في ذلك".

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