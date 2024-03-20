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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ضياء السيد: البطولة الودية فرصة جيدة للاعبين الجدد لإثبات أنفسهم

ضياء السيد
ضياء السيد

أشار ضياء السيد، نجم الأهلي السابق إلى أن فترة التوقف الدولي الحالية ستكون مفيدة للعديد من اللاعبين الجدد المنضمين حديثا لصفوف المنتخب.

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وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "البطولة الودية فرصة جيدة للاعبين الجدد لاثبات أنفسهم، وشكري يستحق لعب مباراة نيوزلندا منطقيًا".

وتابع: "أفشة سيشارك في مركز رقم 10 مع منتخب مصر، ومن الممكن أن يشارك مروان عطية وحمدي فتحي في مركز رقم 6".

وأضاف: "لا أعرف هل سيقوم حسام حسن بتثبيت تشكيل منتخب مصر أم لا، ولكني أثق في قدراته بشكل كبير".

وأردف: "من الطبيعي تواجد أبو جبل في حراسة منتخب مصر، فهو يمتلك خبرات جيدة وأخر من شارك مع الفراعنة في البطولة الأفريقية الأخيرة من المتواجدين".

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