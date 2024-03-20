الأهلي السعودي مهدد بالحرمان من جمهوره في الديربي أمام الاتحاد

أصبح فريق الأهلي السعودي مهددًا بالحرمان من جمهوره في مواجهة الاتحاد المقبلة ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" الموسم الجاري 2023 – 2024.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الدوري السعودي تغريم نادي الأهلي 220 ألف ريال بسبب إلقاء الجمهور زجاجات المياه على لاعبي النصر أثناء المباراة والاحتفال بهدف كريستيانو رونالدو.

وأكدت المصادر أن لقاء الأهلي والاتحاد سيقام بحضور جماهيري، العقوبة ستكون مُعلقة عن النادي الأهلي لمدة 4 أشهر ولكن في حال تكرر الرمي في أقرب مباراة ستكون التي بعدها بدون حضور جماهيري.

الأهلي يواجه الاتفاق والاتحاد في 4 أيام

ويستعد الأهلي لملاقاة الاتفاق يوم الجمعة الموافق 29 مارس الجاري على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

وفي حال حدوث أي شغب من جماهير الراقي سيتم حرمانهم من الحضور للمباراة التالية والتي ستكون أمام الاتحاد يوم 1 أبريل المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بالجولة 26 من الدوري.