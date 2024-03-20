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رئيس تيغراي يحذر الحكومة الإريترية
الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس تيغراي يحذر الحكومة الإريترية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 أعرب رئيس الإدارة الإقليمية المؤقتة لتيغراي، غيتاتشو ردا، عن قلقه بشأن القيود المحتملة على آليات العدالة الانتقالية المحلية في معالجة الجرائم التي ترتكبها القوات الإريترية. 

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مارسيل كليمنت، المدير الإقليمي لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وشدد المدير الإقليمي مارسيل كليمنت، على أهمية العدالة من أجل المصالحة والتقدم، و ضرورة معالجة هذه القضايا من خلال نُهج يركز على الضحايا. 
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أنشأت، "فريق عمل مشترك بين الوزارات" قبل التوقيع على اتفاق بريتوريا للسلام لتنفيذ توصيات التحقيق المشترك الذي أجرته لجنة حقوق الإنسان المعينة من قبل الدولة الإثيوبية وهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. 

ومع ذلك، تم رفض التقرير من قبل سلطات تيغراي آنذاك، بحجة أنه فشل في توثيق الفظائع الجماعية التي ارتكبت في تيغراي. 
ولم يتمكن محققو فريق التحقيق المشترك من السفر إلى مواقع الانتهاكات الجسيمة في المنطقة، بما في ذلك أكسوم، حيث قتلت القوات الإريترية مئات الشباب من بيت إلى بيت. 


تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أنشأت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا في ديسمبر ٢٠٢١، لكنها أنهت ولايتها في سبتمبر من العام الماضي قبل إجراء تحقيقات ميدانية في تيغراي. 
 

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