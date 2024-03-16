عقوبة شيكابالا صداع في رأس اتحاد الكرة

تسببت عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الكرة بنادي الزمالك ، في حالة من الإنقسام داخل اتحاد الكرة ولم تحسم الجبلاية حتى الآن قرار عقوبة اللاعب بعد إشارته لجماهير الأهلي عقب مباراة نهائي تسببت عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الكرة بنادي الزمالك ، في حالة من الإنقسام داخل اتحاد الكرة ولم تحسم الجبلاية حتى الآن قرار عقوبة اللاعب بعد إشارته لجماهير الأهلي عقب مباراة نهائي كأس مصر، والتي جمعت القطبين يوم الجمعة الماضي بالرياض. ، والتي جمعت القطبين يوم الجمعة الماضي بالرياض.

وأصبح مصير عقوبة شيكابالا في انتظار قرار من مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي تم إحالة ملف واقعة شيكابالا إليه من أجل إصدار قرار نهائي بشأنه.

وعلمت "الوفد" وجود احتماليه بعدم توقيع عقوبة على اللاعب لاسيما و أن مجلس الجبلاية لن يتعجل في إصدار قرار نهائي كون أي عقوبة على شيكابالا حال صدورها لن تُنفذ إلا في النسخة الجديدة من كأس مصر، والتي لم يتحدد إلى الآن موعد بدايتها.

في حين أن المداولات في الوقت الحالي داخل اتحاد الكرة استبعدت تصنيف تصرف شيكابالا باعتباره فعل من شأنه إثارة الجماهير، حيث تم تفسير مخالفة الأفعال التي من شأنها إثارة الجماهير بأنها ما يحدث خلال فترة ما قبل المباراة أو خلالها، كونها قد تخل باستكمال المباراة والاتجاه الأقرب هو اعتبار الواقعة تصرف غير رياضي يُعاقب عليه بالإيقاف مباراتين وغرامة مالية.