الأمم المتحدة: مجرمون يكسبون المليارات سنويا من تجارة الجنس والعبودية

ارتفعت الأرباح غير القانونية من العمل القسري في جميع أنحاء العالم، إلى مبلغ "فاحش" قدره 236 مليار دولار سنويا ، حسبما ذكرت وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء ، مع إلقاء اللوم على الاستغلال الجنسي في ثلاثة أرباع ما يأخذونه من شركة تحرم المهاجرين من الأموال التي يمكنهم إرسالها إلى الوطن ، وتسحب الوظائف من العمال القانونيين ، وتسمح للمجرمين الذين يقفون وراءها بالتهرب من الضرائب.

وقالت منظمة العمل الدولية، إن حصيلة عام 2021 ، وهو أحدث عام تغطيه الدراسة الدولية المضنية ، تمثل زيادة بنسبة 37٪ ، أو 64 مليار دولار ، مقارنة بتقديرها الأخير الذي نشر قبل عقد من الزمان.

وأضافت المنظمة أن هذا نتيجة لاستغلال المزيد من الأشخاص والمزيد من الأموال المتولدة من كل ضحية، "236 مليار دولار هذا هو المستوى الفاحش للأرباح السنوية الناتجة عن العمل القسري في العالم اليوم".

ويمثل هذا الرقم أرباحا "مسروقة فعليا من جيوب العمال" من قبل أولئك الذين يجبرونهم على العمل، فضلا عن الأموال المأخوذة من تحويلات المهاجرين وعائدات الضرائب المفقودة للحكومات.

وقالت منظمة العمل الدولية إن العمل الجبري يمكن أن يشجع الفساد ويعزز الشبكات الإجرامية ويحفز المزيد من الاستغلال.

ويريد مديرها العام، جيلبرت أنغبو، التعاون الدولي لمكافحة الابتزاز.

وقال: "يتعرض الأشخاص الذين يعملون بالسخرة لأشكال متعددة من الإكراه، والحجب المتعمد والمنهجي للأجور من بين أكثرها شيوعا". "العمل القسري يديم دورات الفقر والاستغلال ويضرب في صميم الكرامة الإنسانية".

وأضاف أنغبو: "نحن نعلم الآن أن الوضع ازداد سوءا".

تعرف منظمة العمل الدولية العمل الجبري بأنه العمل الذي يفرض ضد إرادة الموظف ويفرض تحت طائلة العقوبة - أو التهديد به يمكن أن يحدث في أي مرحلة من مراحل العمل: أثناء التوظيف ، في ظروف المعيشة المرتبطة بالعمل أو عن طريق إجبار الناس على البقاء في وظيفة عندما يريدون تركها.

في أي يوم من أيام عام 2021 ، كان ما يقدر بنحو 27.6 مليون شخص في العمل القسري - بزيادة قدرها 10٪ عن السنوات الخمس السابقة ، حسبما ذكرت منظمة العمل الدولية.

وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطنا لأكثر من نصف هؤلاء، في حين مثلت كل من أفريقيا والأمريكتين وأوروبا وآسيا الوسطى حوالي 13٪ إلى 14٪.

وقالت منظمة العمل الدولية إن نحو 85 في المئة من الأشخاص المتضررين يعملون في "العمل القسري المفروض من القطاع الخاص"، والذي يمكن أن يشمل العبودية والقنانة والعمل بالسخرة وأنشطة مثل أشكال التسول حيث تذهب الأموال التي يتم أخذها لصالح شخص آخر أما الباقون فكانوا يعملون بالسخرة وتفرضها السلطات الحكومية، وهي ممارسة لم تشملها الدراسة.

في حين أن ما يزيد قليلا عن ربع الضحايا في جميع أنحاء العالم كانوا عرضة للاستغلال الجنسي، إلا أنه يمثل ما يقرب من 173 مليار دولار من الأرباح، أو ما يقرب من ثلاثة أرباع الإجمالي العالمي - وهي علامة على ارتفاع هوامش الربح الناتجة عن بيع الجنس.

وقالت منظمة العمل الدولية إن نحو 6.3 مليون شخص واجهوا حالات استغلال جنسي تجاري قسري في أي يوم قبل ثلاث سنوات، وكان ما يقرب من أربعة من كل خمسة من هؤلاء الضحايا من الفتيات أو النساء. وشكل الأطفال أكثر من ربع مجموع الحالات.

وقالت وكالة العمل التي تتخذ من جنيف مقرا لها إن العمل القسري في الصناعة جاء في المرتبة الثانية ، حيث بلغ 35 مليار دولار ، تليها الخدمات بنحو 21 مليار دولار ، والزراعة بنحو 5 مليارات دولار ، والعمل المنزلي بمبلغ 2.6 مليار دولار.