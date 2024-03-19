محارب الحلقة 9| جدة حسن الرداد تقبل كفنه وتساعد على الثأر لوالدته

شهدت أحداث مسلسل محارب الحلقة 9، تصاعد فى أجواء الإثارة والتشويق، حيث طلب محارب "حسن الرداد" من محاميه أن يتواصل مع صديقه المصدي "محمود الليثي" في المكان الهارب فيه، وتم اللقاء بالفعل لكنه حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث هجم عليهم النمرود وانهال عليهم بالضرب، حتى دىي صوت سرينة الشرطة وهرب الجميع ولم يتبقى سوى "المصدي" الذي أبلغهم أنه تعرض لحادث سرقة.

تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 9

وخلال مسلسل محارب الحلقة التاسعة يهرب محارب إلى عائلته في الصعيد والذين يطاردوه بثأر على والده، وعندما يصل إليهم لا يقبلونه ويرفعون سلاحهم في وجهه للأخذ بثأر والدهم لكنه يقدم له كفنه واعتذاره ورغم عدم قبولهم الكفن والاعتذار وإصرارهم على قتله إلا أن صوت جدتم "سماء إبراهيم" يوقفهم عن قتل محارب وتقبل منه الكفن وتصلحه على أبناء عمومته وتعده بأن تقف بجانبه من أجل الحصول على حق والداته والنجاة من القضايا المتهم فيها ظلما، حيث لا تؤمن بالثأر.

مسلسل محارب

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 9

يعرض يوميا مسلسل محارب على CBC دراما في المواعيد التالية:

عرض الحلقة 9 في المرة الأولى من مسلسل محارب الساعة 10:30 مساءً اليوم.

- عرض الحلقة 9 في المرة الثانية من مسلسل محارب الساعة 1:30 صباحا.

- تُعرض الحلقة 9 في المرة الثالثة من مسلسل محارب الساعة 9 صباح الغد.



أحداث مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من المسلسلات القصيرة فئة 15 حلقة، وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث علم حسن الرداد وأخوته بموت والدتهم في حادث سير من قبل أحد مشاهير السوشيال ميديا، حيث تتوالى الأحداث ويحاول أحمد زاهر "حسام" مساومة أسرة عفاف شعيب وتحديدًا محارب للتنازل عن القضية مقابل مبلغ من المال.

مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتامر عبد المنعم وملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني كريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.