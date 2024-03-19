مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9| مقتل عروسة فاروق في ليلة زفافه

شهدت الحلقة 9 من مسلسل بيت الرفاعي مفاجأة صادمة لـ"فاروق" الذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، في ليلة احتفاله بحفل زفافه على داليا التي تُقدم شخصيتها الفنانة وئام مجدي.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9

وبعد انتهاء كتب كتاب فاروق ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9 دخل هو وزوجته داليا إلى غرفة النوم الخاصة بهم، وبمجرد أن خرجت حماته من الغرفة، أطلق الرصاص على ملك.

ووقعت بين يدي فاروق وهو في حالة صدمة كبيرة، وظل ينادي عليها لكنها لم ترد عليه، ويبدو أنّها لفظت أنفاسها الأخيرة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8

توالت أحداث الحلقة 8 من مسلسل بيت الرفاعي تسبب المعلم سعيد في ترك دكتور ياسين لعمله بالصيدلية إذ نزل دكتور ياسين من المنزل ليذهب إلى عمله في الصيدلية ولكنه يجد صاحب الصيدلية يخبره بأنه استغنى عنه وجاء هذا بسبب المعلم سعيد.

ولكن حاولت سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل إيجاد عمل آخر لدكتور ياسين وبالفعل نجحت في إيجاد عمل بأحد المصانع له، وعلى الجانب الآخر حاولت والدة ياسين التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي وشقيقته جملات التي تقوم بدورها الفنانة رحاب الجمل، إيجاد عمل بسبب عدم وجود أموال معهم للمعيشة وبالفعل نزلوا إلى الشوارع ليبحثوا عن عمل.

مسلسل بيت الرفاعي

وتطورت الأحداث بمشهد لفاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فاروق وهو يذهب لمنزل زوجة عمه التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي ومعه بوكيه ورد وطلب الزواج من رقية ابنة عمه التي تقدم دورها الفنانة ملك قورة ولكن انفعلت عليه زوجة عمه وطردته من المنزل وهو الأمر الذي جعله يهددهم بأنه سينتقم منهم.

موعد عرض إعادة مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9

وموعد عرض الحلقة 9 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة على قناة on drama، يكون في الساعة 2 صباحًا والساعة 6:15 صباحًا والإعادة الأخيرة الساعة 4:45 مساءً من اليوم التالي.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة ويشاركه كل من الفنان أحمد رزق، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان سيد رجب، الفنانة صفاء الطوخي، الفنانة ملك قورة، الفنان محمد لطفي وتأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

وأحداث مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة الذي يؤدي دور ياسين طبيب، تتلخص في أن والده يتوفى بعد نقاش حاد بينهما ويتم اتهامه بقتله، ويحاول الدكتور الهروب من الشرطة باصطحاب ابنته، فيما تحدث صراعات بين ياسين وابن عمه فاروق الذي يؤدي دوره الفنان أحمد رزق، وتتوالى الأحداث.