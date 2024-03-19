أفضل ٤ نصائح للتخلص من الضغط النفسى بعد يوم طويل

يسبب الشعور بالضغط النفسي حالة من الإجهاد والتوتر قد تؤثر سلبًا على فى حياتنا الشخصية والعملية، لذا من الضروري البحث عن وسائل للاسترخاء بعد يوم طويل.

نصائح لعلاج الضغط النفسي

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز ناو" اليك فيما يلي أبرز المصائب للتخلص من الضغط النفسي..

ممارسة الرياضة

من أكثر الطرق فعالية لتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية، حيث تعمل على اطلاق الاندورفين وهي مسكنات التوتر الطبيعية في الجسم

الابتعاد عن التكنولوجيا

قد يسبب الاتصال المستمر بالتكنولوجيا الشعور بالتوتر والإرهاق، لذا ابتعد عن الشاشات والأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.



تمارين التنفس العميق

طريقة بسيطة لكنها قوية لتقليل التوتر وتعزيز الاسترخا، وتتم عن طريق أخذ أنفاس عميقة وبطيئة ما ينشط استجابة الجسم للاسترخاء، ويخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم.

أنشطة الرعاية الذاتية

قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة والأحباء قد يوفر الراحة والدعم والشعور بالارتباط. سواء كان ذلك إجراء محادثة صادقة، أو مشاركة وجبة معًا، أو مجرد قضاء وقت ممتع معًا، فإن التواصل معهم يخفف التوتر ويحسن الحالة المزاجية.