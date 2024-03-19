ضبط مخالفات تموينية فى حملة مكبرة بالبحيرة

نفذت إدارة تموين مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة، لضبط الأسعار في الأسواق أسفرت عن ضبط 11 مخالفة تموينية.

كما اسفرت جهود الحملة المقامة عن ضبط 30 عبوة زيت سيارات منتهية الصلاحية في أحد محلات بيع الزيوت وقطع الغيار، وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط 1000 كيلوجرام نخالة مجهولة المصدر بأحد محلات بيع الأعلاف، وتم عمل المحضر اللازم، وكذلك 20 عبوة أملاح معدنية بيطري مجهولة المصدر بأحد محلات بيع الأدوية البيطرية، و10 أجولة أسمنت مجهول المصدر في أحد محلات بيع مواد البناء، وتم عمل المحاضر اللازمة.

كما تم تحرير 11 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار لمحلات تجارية مختلفة ومحلات بيع مواد البناء، وتم عمل المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة، وفحص 3 شكاوى واردة للإدارة وتم عمل المحاضر اللازمة والرد على الجهات المعنية الواردة منها تلك الشكاوى.

كما تم تنفيذ 10 قرارات نيابة بالإعدام، وتم عمل محاضر إجراءات لكل منها وتسليمه لمركز الشرطه للقيد برقم أحوال والعرض على النيابة العامة.







