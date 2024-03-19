رئيس هيئة الدواء يلتقي أعضاء نقابة صيادلة مصر لبحث الأمن الدوائي المصري

التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من قيادات الهيئة من بينهم الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب مجلس الدولة والمستشار القانوني بالهيئة، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، مع ممثلي النقابة العامة والنقابات الفرعية لصيادلة مصر، والذين مثلهم الدكتورة فاتن عبد العزيز، عضو اللجنة الثلاثية بالنقابة، والمستشار محمد فكري، الحارس القضائي للنقابة العامة للصيادلة، والدكتور كريم بدر حلمي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشئون الصحية بالمجلس، والدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة، وعدد من نقباء المحافظات.



ورحب النقباء بالروح الجديدة في هيئة الدواء المصرية، كما رحب الدكتور رئيس الهيئة بالسادة الحضور؛ معبراً عن أهمية التعاون المثمر والبناء بين الهيئة والنقابة في ظل التحديات والتطورات التي يشهدها القطاع، ومناقشة الحلول المقترحة لها، وكذا أهمية الاتحاد بين الهيئة والنقابة لما له من تأثير قوي على المجتمع الدوائي المصري، كما أعرب عن سعادته بالتعاون بين النقابة وكافة الفروع المختلفة للهيئة بالمحافظات.

كما رحب بالتعاون مع النقابة لتقديم دورات تدريبية وتوعوية للصيادلة بالمحافظات المختلفة؛ لتحقيق التقدم المرجو في مجال التنمية المستدامة ورفع قدرات كوادر المجتمع.

فتح قنوات التواصل بين الهيئة والنقابة

وختاماً أكد الدكتور رئيس الهيئة على أهمية فتح قنوات التواصل بين الهيئة والنقابة في إطار التكامل بين شركاء التنمية، وحرص الدولة على مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تنظيم المشاركة المجتمعية لصالح تحقيق أهداف الأمن الدوائي المصري، وتحقيق التواصل الفعال مع السادة الصيادلة، وتعزيز البرامج التنموية؛ المرتكزة على نقاط تميز وقوة بناء القدرات، وتنمية مهارات الصيادلة بما يخدم خطط الدولة التنموية.