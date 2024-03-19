الغندور: البعض هاجم محمد صلاح عند إصابته ولم يحدث ذلك مع الشحات

وجه خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي، هجومًا حادًا على الحملة التي قادها عدد من الإعلاميين ضد محمد صلاح، بعدما تعرض للإصابة خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.



وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة خلال منافسات الكان، حيث طالب بتلقي العلاج في ليفربول، قبل توديع المنتخب المصري البطولة من دور ثمن النهائي من البطولة.

وتحدث خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "كانت هناك حملة هجوم كبيرة على محمد صلاح، رغم إنه مُصاب بالفعل".

وتابع: "على الجانب الآخر حسين الشحات سيشارك في التدريبات الجماعية للأهلي ويُشارك في مباراة سيمبا، من أين جاءت التقلصات العضلية؟".

وكان حسين الشحات قد غادر معسكر منتخب مصر، بعد انضمامه من قبل المدير الفني للفراعنة حسام حسن، لكنه يستمر ليعود لتدريبات الأهلي.