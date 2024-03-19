4 بدائل نباتية للبروتين

توفر العديد من البدائل النباتية محتوى أعلى من البروتين، الذي نجده في الأطعمة العادية التي نتناولها بكشل يومي مثل البيض واللحوم.

أطعمة نباتية تحتوى على البروتين

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث لاين قد يوفر دمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي كمية كافية من البروتين للطاقة والشبع، وفيما يلي قائمة بهذه البدائل..

فول الصويا

يحتوي 100 جم منه على 36 جم من البروتين، ودمجه في أطباق مختلفة أو استهلاكه كحليب الصويا يرفع نسبة البروتين في الجسم.

الحمص

يقدم حوالي 19 جم من البروتين لكل 100 جم عند سلقه، يمكن استخدامها لإعداد أطباق لذيذة مثل الكاري والحمص والحساء.

بذور الشيا

تشتهر بخصائصها المضادة للأكسدة ومحتواها من أوميجا 3، كما أنها غنية بالبروتين، حيث أن 17 جم من البروتين لكل 100 جم، إضافة مناسبة للوجبات والوجبات الخفيفة.

الكينوا

تعتبر بروتينًا كاملاً لأنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، فكل 100 جرام منها يحتوي على 16 جم من البروتين، كما أنها من الحبوب المغذية التي قد تساعد في تلبية متطلبات البروتين اليومية.