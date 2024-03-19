المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة سيارة شركة بالإكراه

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهم بسرقة سيارة شركة بالإكراه.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين بسرقة المنقولات المملوكة للشركة المجني عليها، حال قيام سائق الشركة بالسير بها بالطريق العام لنقل العقاقير الطبية من مقر الشركة التي يعمل.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قاموا بإشهار الأسلحة النارية في وجه سائق السيارة ومندوب مبيعات كان بصحبته وسرقوا العقاقير منهم.

عقوبة جريمة السرقة

وحدد قانون العقوبات المصري، عدة عقوبات للمتهم بارتكاب جريمة سرقة، حسب الظرف والحالة التي تقع فيها الجريمة، ومن بينها عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سبع سنوات، وهي العقوبة التي نصت عليها المادة 316 مكرر ثالثاً، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.

أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.