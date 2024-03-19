الأمم المتحدة تشيد بالتعاون مع وزارة العمل لتمكين المرأة اقتصاديًا

أكد وزير العمل حسن شحاتة، نجاح برنامج تدريبي، استهدف 305 إمرأة لتأهيلهن لسوق العمل بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين "، بوزارة العمل وشركاء محلين ودوليين، خلال الفترة من سبتمبر 2023، وحتى مارس 2024.

برنامج "200 يوم"، الذي يأتي في إطار خطة" الوزارة"، لتمكين المرأة اقتصاديًا، بتأهيلهن لسوق العمل ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تعد وزارة العمل جزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، لذلك تحرص على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضاً دمجهن في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة، والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما أن الوظائف وملتقيات التوظيف التي تعلن عنها "الوزراة" ومديرياتها في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، تحظى المرأة على نصيب كبير منها.

وأشار شحاتة، لتطلعه إلى التوسع في هذا "البرنامج التدريبي"، مع الشركاء المحلين والدوليين، بعد تخرج 305 إمرأة، منه، وكان ديوان عام "الوزارة" قد شهد يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 الجاري، إحتفالية تخرج هذه الدفعة الجديدة من السيدات.

وجاءت الاحتفالية في إطار فعاليات اليوم الدولي للمرأة، للعام "2024"، حيث قامت وزارة العمل بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة،و هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، بتنظيم هذا الحفل لتخرج 100 سيدة وفتيات، كخريجات جدد من البرنامج التدريبي لتعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة، ليمثل ذلك إتمام تدريب 305 امرأة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة في محافظات: القاهرة الكبرى"القاهرة والجيزة والقليوبية"،والإسكندرية، وبني سويف.

و تمكنت 245 امرأة من الحصول على تدريب داخلي مدفوع الأجر، حيث تعمل 66 امرأة حاليًا بأجر، و25 % من النساء يعملن لحسابهن الخاص.

وأعربت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، عن سعادتها بخريجات مشروع التدريب المهني ومهارات الحياة الأول في القاهرة، مؤكدة على امتنان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، للشراكة القوية مع وزارة العمل، والمجلس القومي للمرأة، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي "سيدا"، والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، من أجل تمكين النساء والفتيات اقتصاديًا، وإتاحة فرص المشاركة بشكل كامل وفعال في القوى العاملة.

ويأتي هذا النشاط في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية "تعزيز العمالة المنتجة و العمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر".

ويتم تنفيذ هذه النوعية من البرامج بالشراكة بين وزارتي العمل،و التعاون الدولي،والمجلس القومي للمرأة، بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، والوكالة الكورية للتعاون الدولي.