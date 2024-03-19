الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غدا .. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بسمالوط

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، حيث أعلنت مديرية الصحة عن تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية ، غداً الأربعاء بقرية "دفش" إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا .

 

وذلك على مدار يومين متتاليين  20و 21 مارس الجاري ، و ضمن المبادرة  الرئاسية "حياة كريمة "،   وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيراً عليهم ، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ،  تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن".

 

وذلك بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات ، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية  الطبية العلاجية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق .

الجريدة الورقية