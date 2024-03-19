غدا .. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بسمالوط

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، حيث أعلنت مديرية الصحة عن تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية ، غداً الأربعاء بقرية "دفش" إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا .

وذلك على مدار يومين متتاليين 20و 21 مارس الجاري ، و ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيراً عليهم ، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن".

وذلك بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات ، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية الطبية العلاجية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق .