تونس وإيطاليا يبحثان تعزيز آفاق التعاون في مجالات الأسرة والمرأة والطفل

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية آمال بلحاج والسفير الايطالي في تونس أليساندرو بروناس الحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة، فضلا عن تنفيذ برنامج جديد للادماج الاقتصادي والاجتماعي للاسر في إطار معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وذكرت وزارة المرأة والطفولة التونسية في بيان لها اليوم الثلاثاء ـ أن الوزيرة التونسية استقبلت في مقر الوزارة السفير الايطالي الجديد، وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على وضع تصور مشترك لتنفيذ برنامج للتعاون الثنائي في مجال دعم مؤسسات الطفولة المبكرة والطفولة فاقدة السند.

ومن جانبه، أعرب السفير الايطالي عن تأييده لموقف الرئيس التونسي قيس سعيد الداعي إلى اعتماد معالجة أكثر شمولية في ملف الهجرة غير الشرعية تتجاوز الحل الأمني، مؤكدا أن برنامج الإحاطة والادماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر سيساهم في تطوير آلية التصدي لأسباب الهجرة غير الشرعية.