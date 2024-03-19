الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة بلجيكا وأيرلندا الودية

بلجيكا وأيرلندا
بلجيكا وأيرلندا

يستعد منتخب بلجيكا لخوض مواجهة ضد نظيره منتخب أيرلندا في إطار ودي ضمن تحضيراتها خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

ويلتقي المنتخبات يوم السبت المقبل الموافق 23 مارس الجاري، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كما سيلتقي المنتخب البلجيكي مع نظيره الأنجليزي يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس الجاري في إطار ودي أيضا.

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الإصابة تُبعد لوكاكو عن مباراة بلجيكا وأيرلندا الودية

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لوكاكو يغيب عن مواجهة بلجيكا وأيرلندا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم غياب النجم روميلو لوكاكو عن منتخب بلجيكا في مواجهة جمهورية أيرلندا الودية بسبب الإصابة.

وذكر المنتخب في بيانه اليوم: "روميلو لوكاكو غير لائق للمشاركة في ودية جمهورية أيرلندا يوم السبت بسبب إصابة بسيطة في الفخذ".

وأضاف البيان: "لوكاكو غادر المعسكر لكنه سيسافر مع الفريق يوم الجمعة إلى جمهورية أيرلندا ثم إلى إنجلترا لملاقاة المنتخب الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل".

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