رضا عبد العال ينتقد اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر

انتقد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق اختيارات حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر لقائمة الفراعنة والتي ستخوض لبطولة كأس العاصمة الإدارية الودية في نسختها الأولى.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس العاصمة الإدارة الودية في نسختها الأولى والتي تستضيفها مصر بمشاركة منتخبات كرواتيا، تونس، ونيوزلندا.

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية: " اختيارات حسام حسن مليئة بالمجاملات، وهناك لاعبين توجد علامة استفهام على انضمامهم للمنتخب مثل أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي والذي يعاني من تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة ".

عبد العال ينتقد غياب لاعبين مميزين عن المنتخب

كما انتقد رضا عبد العالم عد تواجد أكثر من لاعب مميز مثل أحمد هاني ومحمد توني من سيراميكا كليوباترا، عمرو قلاوة من سموحة، وغنام محمد لاعب وسط مودرن فيوتشر، وغيرهم من اللاعبين.

واختتم عبد العالم حديثه موجهًا رسالة إلى حسام حسن حيث طالبه بعد استغلال تواجده في المنتخب لتصفية حسابات مع النجوم، وأن يجعل مصلحة مصر في المرتبة الأولى.