الإصابة تُبعد لوكاكو عن مباراة بلجيكا وأيرلندا الودية

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم غياب النجم روميلو لوكاكو عن منتخب بلجيكا في مواجهة جمهورية أيرلندا الودية بسبب الإصابة.

وذكر المنتخب في بيانه اليوم: "روميلو لوكاكو غير لائق للمشاركة في ودية جمهورية أيرلندا يوم السبت بسبب إصابة بسيطة في الفخذ".

وأضاف البيان: "لوكاكو غادر المعسكر لكنه سيسافر مع الفريق يوم الجمعة إلى جمهورية أيرلندا ثم إلى إنجلترا لملاقاة المنتخب الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل".

موعد مباراة بلجيكا وأيرلندا الودية

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة أيرلندا يوم السبت المقبل الموافق 23 مارس الجاري، وذلك في إطار ودي، حيث ستنطلق المواجهة فيث تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.