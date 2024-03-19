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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جواو كانسيلو: برشلونة يأتي خلف بنفيكا بالنسبة لي

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو

أكد جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي المعار لبرشلونة الإسباني، على أنه يحب التواجد في البلوجرانا، حيث دائمًا ما أراد أن يكونوا لاعبًا ضمن صفوف البارسا.

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وكشف كانسيلو في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية، عن أنه سعيد بالتواجد في برشلونة، كما أنه يعد النادي الثاني بعد بنفيكا الذي يُعجب به.
وأوضح أنه يختلف مع بيبي، حيث قال إنني لاعب مناسب لريال مدريد، لكنني قلت إنني مناسب لبرشلونة.
وأضاف: "جوارديولا يمتلك شخصية قوية، وأنا أيضًا، كانت هناك بعض الأمور التي لم نتفق عليها وأوضحناها لبعضنا البعض".
وأتم كانسيلو تصريحاته: "المدرب الإسباني يعد أفضل مدرب في العالم، الحياة مستمرة، وأنا سعيد جدًا هنا في برشلونة".
الجدير بالذكر أن كانسيلو تم استبعاده من قائمة البرتغال لمواجهة السويد الودية المقررة الخميس المقبل، ضمن 8 من النجوم الكبار على رأسهم رونالدو، لكنه سيعود خلال ودية سلوفينيا يوم 26 من الشهر الجاري.

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