غداً.. الإسماعيلي يستانف تدريباته قبل السفر إلى ليبيا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة سلبية لمدة 24 ساعة لالتقاط الأنفاس والعودة للانتظام في التدريبات استعدادًا للسفر إلى ليبيا الجمعة المقبل لخوض مباراتهم أمام أهلي بني 24 مارس الحالي بمناسبة الاحتفالات بمئوية النادي.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي أشرف على لقاء الأمس الودي أمام ألو إيجيبت والذي أقيم بإستاد الإسماعيلية وانتهى بفوز فريقهم بهدف نظيف سجله عبد الكريم مصطفى مثل أبناء الفانلة الصفراء في بداية المباراة محمد فوزي لحراسة المرمى محمددسوقي ومحمد عمار وعبد الله حسني ونادر علاء "الدفاع" وحاتم سكر وعصام صبحي ومحمد عبد السميع وعماد حمدي "الوسط" وحسن صابر ومروان حمدي "الهجوم ".

ولعب بديلًا محمد نصر ومحمد بيومي وعبد الكريم مصطفى وحمدي النقاز وعلي الملواني ومحمد زيدان وعبد الرحمن مجدي وبشار أشرف.

جاء اللقاء متوسط المستوى سيطر أصحاب الأرض علي معظم شوطيه ولاحت لهم فرص متعددة للتسجيل في مرمي الضيف واكتفوا بهدف عبدالكريم مصطفى ليسدل الستار على أحداث المباراة بفوز الإسماعيلي علي ألو إيجبت بهدف نظيف.

تجدر الإشارة إلى أن لاعبي الإسماعيلي خاضوا مؤخرًا لقاء وديًا أمام المقاولون العرب انتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما وذلك في إطار الاستعدادات لدور السادس عشر لبطولة كأس مصر ومباراة سموحة في الأسبوع السابع عشر بالدوري الممتاز المحدد موعدها نهاية الشهر الجاري بالإسماعيلية.