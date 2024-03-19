أمير الكويت يدعو الجيش لأقصى درجات اليقظة والاستعداد لمواجهة تحديات المنطقة

دعا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجيش إلى أقصى درجات اليقظة والاستعداد، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، موجها إلى تكثيف التدريب والتمارين المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لرفع مستوى الأداء وقياس الجاهزية.



وخلال زيارة رمضانية إلى وزارة الدفاع، رافقه خلالها نائب الأمير رئيس الوزراء الشيخ الصباح، هنأ خلالها قادة ومنتسبي الوزارة بحلول الشهر الكريم، أكد الشيخ مشعل الأحمد أن القوات المسلحة حصن الوطن الأبي ودرعه المتين، مشددا على أن رسالة الدفاع عن الوطن وحمايته شرف عظيم وأمانة كبيرة ومسؤولية جسيمة تتطلب بذل النفس قبل النفيس.



وأكد الحرص على تقدم القوات المسلحة وتطويرها وتقديم الدعم لها، مقدرا حرص وزارة الدفاع على تعزيز قدراتها القتالية ورفع مستوى التدريب والجاهزية الدفاعية، وثمن الجهود المبذولة التي توجت بنجاح تمرين (تكامل 1) الذي شهد جهودا مشتركة وتوحيد المفاهيم وتبادل الرؤى والخبرات بين قوات درع الجزيرة والقوة البرية الكويتية.



وقدر الجهود التي تقوم بها القوة البحرية بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل لتحقيق أقصى درجات الجاهزية لحفظ أمن الوطن وسلامة مياهه الإقليمية، مشيدا بجهود القوة الجوية في دعم وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية الإغاثية لمختلف البلاد المنكوبة لاسيما الشعب الفلسطيني الشقيق بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي.



ووجه لترسيخ قواعد العدالة والحيادية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظا على المال العام، وتكثيف الجولات التفقدية للمعسكرات والاهتمام بالبنى التحتية لاسيما مستودعات الآليات والمعدات العسكرية لضمان سلامة تخزينها وتحقيق أقصى استفادة منها، منوها لأهمية التعاون المشترك بين المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة لحماية الفضاء السيبراني الوطني، واستقطاب الكوادر الكويتية الشابة وتحفيزهم للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية وكل ما من شأنه مواصلة قواتنا المسلحة لخدمة وطننا العزيز وحمايته والحفاظ على استقراره.



وخلال زيارة مماثلة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني، شدد أمير الكويت على ضرورة مواصلة التميز ليظل الحرس الوطني الدعم والسند لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام ومؤسسات الدولة لاسيما الجهات ذات الطابع الاستراتيجي، معربا عن الفخر بقدرات الحرس الوطني وإمكاناته ومواكبته التطور الذي تشهده أرقى المؤسسات العسكرية والأمنية.

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