ألمانيا: حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستصل لـ500 مليون يورو

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تبلغ قيمتها نحو 500 مليون يورو.

صرح بيستوريوس بذلك للصحفيين في قاعدة القوات الجوية الأمريكية في رامشتاين بألمانيا (راينلاند بالاتينات)، حيث يعقد الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال الخاصة بالمساعدة العسكرية لكييف.

وقال بيستوريوس: "بالنسبة لهذا الاجتماع، شكلنا حزمة أخرى تبلغ قيمتها ما يقرب من نصف مليار يورو".

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو(حلف شمال الأطلسي) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وفي سياق متصل قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، مؤكدا أن واشنطن عازمة دوما على تقديم الموارد اللازمة التي تحتاجها أوكرانيا من أجل مواجهة الجانب الروسي.

وأضاف أوستن - في كلمته خلال اجتماع مجموعة دفاع أوكرانيا الذي يعقد بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - أن أوكرانيا تظل القضية الأهم بالنسبة لأمريكا في كل الأوقات، موضحا أن الشعب الأوكراني ليس لديه الوقت ليخسره، لذلك تعمل واشنطن على دعم الأوكرانيين من خلال طرق وسبل جديدة.

وأوضح أن المجموعة تعمل بكل قوتها على تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا وتعزيز أمنها على المدى الطويل، وتسعى بشكل دائم إلى تقديم المسيرات والتدريب وزيادة المساعدات العسكرية، وأن الاتلاف عازم بشكل واضح على تعزيز أمن أوكرانيا.

وأشار إلى أن حرية وأمن أوكرانيا يعود بالنفع على دول الائتلاف، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يوقف تلك الحرب في أوكرانيا.