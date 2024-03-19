ضبط 37680 قطعة ألعاب نارية متنوعة بالفيوم

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات المكبرة على الأسواق والمحال التجارية التي تقوم ببيع الألعاب النارية، استجابة لشكاوى المواطنين في هذه الشأن.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع إدارة تموين مركز الفيوم ثان، والجهات المعنية بالفيوم، وشملت الحملات كافة المحلات ومناطق بيع الألعاب النارية.

تموين الفيوم تواصل تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع الألعاب النارية

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع وتداول الألعاب النارية، التى أصبحت ظاهرة تؤرق المواطنين، موجها بتشكيل لجان من مديرية التموين بالفيوم، لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

وشدد محافظ الفيوم، على تكثيف الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين خصوصاً من الأطفال والشباب، موجهاً بتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، ومصادرة الكميات المضبوطة.

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق بمركز الفيوم، وتم مداهمة عدد من المحال التجارية ومخازن تجار الألعاب النارية، وتمكنت الحملات من ضبط ترسيكل محمل بكميات كبيرة من الألعاب النارية منها عدد 1500 عود شرار، وعدد 700 علبة صواريخ بإجمالي 7 آلاف صاروخ، وعدد 30 علبة صاروخ وسط بإجمالي 360 صاروخ وسط، وعدد 700 علبه صواريخ بإجمالي 7 آلاف صاروخ صغير، وعدد 150 كيس صاروخ مثلث بإجمالي 1500 صاروخ وعدد 350 علبه صاروخ صغير المارد بإجمالي 3500 صاروخ وعدد 130 علبه صاروخ زلزال بإجمالي 1560 صاروخ صغير وعدد 880 علبه بوب كولر بومب ثوم بإجمالي 4400 بومبة، وعدد 180 علبة صاروخ وسط inflerno box بإجمالي 2160 صاروخ وسط، وعدد 200 صاروخ كبير elfallah، وعدد 1000 علبه صاروخ Zidan بإجمالي 10 آلاف صاروخ صغير، وعدد 180 علبه صاروخ بإجمالي عدد 2160 صاروخ الجوكر وسط، بإجمالي عدد 37680 قطعة من الألعاب النارية المتنوعة، مؤكدا إستمرار تنفيذ الحملات الرقابية، ومصادرة المضبوطات وتحرير محاضر ضد التجار المخالفين.