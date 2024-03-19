الدقهلية تناقش إنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقري

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، المهندس ممدوح عبد الحليم حسين رئيس اقليم الدلتا للهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة مني عبد الرحمن مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، والمهندس مصطفي احمد البخ مسئول نظم المعلومات بالهيئة، وحضر اللقاء المهندسة مها صبري مدير عام ادارة التخطيط العمراني والمهندسه مني فتحي وكيل المكتب الفني بالمحافظة، والمهندسه علياء عبد الباسط بادارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

واستعرض مختار، خلال اللقاء مشروع الحصر والتدقيق والاستدلال عن التجمعات العمرانية لمحافظة الدقهلية، كما تناول اللقاء مناقشة برنامج العمل بشأن تحديث المخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية بنطاق المحافظة.

وأكد أن هناك جهود مستمرة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل من خلال ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة والسادة رؤساء الواحدات المحلية وجميع الادارات المختصه برئاسة هذه المراكز للعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات والبيانات والمعلومات الاساسية لتنفيذ هذا الهام بنطاق محافظة الدقهلية المشروع لتلبية احتياجات المواطنين.

ولفت إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية..

وتم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن الاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بالدقهلية حيث اوضح ممثلي الهيئة انه يتم حاليا تنفيذ مشروع انتاج خرائط الاستدلال عن التجمعات العمرانية بنطاق المحافظة للمساهمة في اخراج الاحوزة العمرانية لهذه التوابع من خلال نماذج يتم اعتمادها مشيرا الي انه تم الاستدلال علي كامل التجمعات العمرانية، كما تم خلال اللقاء متابعة المنصة المختصه بالمتابعة الدقيقة للمخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية بالتعاون مع الادارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة،وتقرر خلال الاجتماع متابعة اعمال مجموعات العمل التي تم تشكيلها سابقا للشراكة بين الهيئة والمحافظة لتنفيذ المشروع تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين بالقري والتوابع المستهدفة.

وفي ذات السياق اصطحب مختار، وفد الهيئة للاطلاع علي نموذج التصميم المعماري والعمراني المستدام لتطبيق منهجية الحوكمة الذكية والتنمية الحضرية المستدامه بمدينة اجا لتنميتها عمرانيا وبيئيا واقتصادياً والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الكلية الفنية العسكرية، واوضح "مختار" لوفد الهيئة ان الهدف من المشروع هو تطبيق تصميمات اسكان مستدام بمفاهيم مدن الجيل الخامس الجديدة في مدينة اجا كأول مدينة علي مستوي الجمهورية.