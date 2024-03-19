وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن عازمة دومًا على دعم أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، مؤكدا أن واشنطن عازمة دوما على تقديم الموارد اللازمة التي تحتاجها أوكرانيا من أجل مواجهة الجانب الروسي.

وأضاف أوستن - في كلمته خلال اجتماع مجموعة دفاع أوكرانيا الذي يعقد بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - أن أوكرانيا تظل القضية الأهم بالنسبة لأمريكا في كل الأوقات، موضحا أن الشعب الأوكراني ليس لديه الوقت ليخسره، لذلك تعمل واشنطن على دعم الأوكرانيين من خلال طرق وسبل جديدة.

وأوضح أن المجموعة تعمل بكل قوتها على تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا وتعزيز أمنها على المدى الطويل، وتسعى بشكل دائم إلى تقديم المسيرات والتدريب وزيادة المساعدات العسكرية، وأن الاتلاف عازم بشكل واضح على تعزيز أمن أوكرانيا.

وأشار إلى أن حرية وأمن أوكرانيا يعود بالنفع على دول الائتلاف، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يوقف تلك الحرب في أوكرانيا.

وقال" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه يمكن لأوكرانيا أن توقف روسيا إذا دعمنا أوكرانيا بالأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها، موضحا أن بقاء أوكرانيا على قيد الحياة هو اليوم على المحك".

وفي سياق متصل بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا اليوم الثلاثاء مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الأزمة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأعربا عن قلقهما إزاء العدد المتزايد من الضحايا.

وذكر بيان للرئاسة الروسية (الكرملين): "لقد ناقش الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي الوضع المتأزم في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما البالغ إزاء العدد المتزايد من الضحايا المدنيين والتدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة"

وأشار إلى أن الرئيس الروسي نقل إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تمنياته الطيبة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والشعب الإيراني؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك وبداية عيد الربيع "النوروز".

وفي سياق متصل أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطلع على تقارير حول نية الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على صادرات الحبوب من روسيا وبيلاروس، مشيرا إلى احتياج بلاده لتحليل ودراسة هذه التقارير.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا بالخصوص: "لقد رأينا هذه التقارير بالفعل".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية:" علينا أن نحلل إلى أي مدى وفي أي إطار زمني سيتم تنفيذ ذلك، وما إذا كان سيتم تنفيذه أساسًا"، موضحا أنه بعد ذلك سنستخلص الاستنتاجات.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية ذكرت - في وقت سابق من اليوم - أن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم جمركية على صادرات الحبوب من روسيا وبيلاروس... وأوضحت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية تعتزم فرض رسوم بقيمة 95 يورو (103.24 دولار) للطن الواحد على الحبوب من روسيا وبيلاروس، منوهة بأن هذه الخطوة تهدف إلى استرضاء المزارعين وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، غير مستبعدة أن هذا الإجراء سيزيد أسعار الحبوب بنسبة 50% على الأقل.

طرد أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية المولدوفية، بحسب وسائل اعلام روسية، طرد أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة كيشينا واعتباره شخصا غير مرغوب فيه.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المولدوفية اليوم، أنها سلمت إخطاراً بهذا الشأن للسفير الروسي لدى مولدوفا أوليج فاسنيتسوف.

وأشار بيان خارجية مولدوفا إلى أنه جرى استدعاء سفير روسيا الاتحادية إلى مبنى وزارة الخارجية وإخطاره بإعلان أحد موظفي السفارة شخصاً غير مرغوب به على أراضي جمهورية مولدوفا وعليه مغادرة البلاد، وذلك على خلفية تنظيم الانتخابات الرئاسية الروسية في جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية المعلنة من جانب واحد دون موافقة السلطات المولدوفية.